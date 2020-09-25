Став відомий перелік кандидатів, які балотуються у мери Олександрії

На місцеві вибори на посаду голови Олександрії документи подали лише три кандидати, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

У мери Олександрії балотуватимуться: Сергій Анатолійович Кузьменко, Степан Кирилович Цапюк та Володимир Іванович Трофіменко.

Сергій Кузьменко – колишній голова Кіровоградської ОДА, президент ФК «Олександрія», засновник благодійного фонду «Турбота».

Степан Цапюк – чинний міський голова Олександрії.

Володимир Трофіменко – бізнесмен.

Обрати свого фаворита олександрійці будуть на місцевих виборах 25 жовтня.