Ставок «ОЦЕС» на Перемозі – в оренді на пів-століття

Громадська організація «Рибальське товариство «Перемога» отримала в суборенду ставок у мірорайоні Перемога м.Олександрії терміном на 49 років, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про продовження терміну оренди на 49 років місцевому підприємцю земельної ділянки під згаданим водоймищем площею 27 га по Новопразькому шоссе (суміжно з територією ОЦЕС-1) ухвалив виконавчий комітет міської ради. Наступним рішенням виконком дозволив підприємцю-орендарю передати в суборенду цей же об`єкт «Рибальському товариству «Перемога» на аналогічний термін (49 років) для риборозведення. Орендна ставка визначена у 2% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Плата за водний об`єкт встановлена у сумі 14429,11 грн за 2020 рік. Відповідно плата за користування землею водйми була встановлена 869 гривень та за водний об*єкт – 1100 гривень на місяць.