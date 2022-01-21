Стажування на робочому місці: дізнайтеся більше про послугу служби зайнятості

Під час добору необхідних працівників на вільні робочі місця переважна більшість роботодавців хочуть бути впевненими у тому, що вони обрали саме того кандидата на посаду, який відповідає його вимогам. Зокрема переконатися в тому, чи підходить ця особа на посаду, так би мовити придивитись до майбутнього працівника.

І в цьому в пригоді для роботодавця стане одна з послуг служби зайнятості – стажування безпосередньо на робочому місці.

Умови організації стажування

На стажування направляються безробітні, які раніше здобули професійну освіту і потребують досвіду практичної роботи за набутою професією (спеціальністю), або ті, які тривалий час не працювали і бажають відновити чи удосконалити свої знання, уміння та навички в практичній діяльності.

Стажування безробітних проводиться на конкретних посадах або робочих місцях підприємств, установ, організацій відповідно до укладених договорів з центрами зайнятості, враховуючи наявність на підприємствах сучасного виробничого обладнання та можливостей використання нових передових технологій виробництва, за умови їх подальшого працевлаштування.

Стажування організовується згідно з режимом, за яким працює підприємство, та з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

Зміст стажування визначається програмою стажування для конкретної посади, професії чи спеціальності. Основою для розробки програми стажування на конкретній посаді (робочому місці) для фахівців з вищою освітою є посадові обов’язки, для робітників – вимоги кваліфікаційної характеристики відповідного кваліфікаційного рівня.

Слід зазначити, що така форма навчання дозволяє максимально задовольнити потреби всіх сторін. Роботодавцям стажування дозволяє оцінити професійні якості майбутнього працівника, його вміння і здатність опановувати нові технології, а безробітному – ознайомитися з особливостями виробництва, умовами праці, адаптуватись у трудовому колективі, а набуті знання і вміння дають можливість закріпитися на робочому місці.

Таким чином, стажування – це реальний шанс для безробітного отримати оплачувану постійну роботу, а для роботодавця – працівника, який відповідає його вимогам.