Стрічку перерізано, олександрійську «Шайбу» вкинуто

27 січня відбулася офіційна церемонія відкриття льодової арени в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, ця спортивна споруда для занять ковзанярськими видами спорту, яка отримала промовисту назву «Шайба», вже розпочала прийом перших відвідувачів ще 25 січня. А за два дні по тому – на 27 січня – адміністрація критої ковзанки призначила урочистий захід «входин» на штучний лід. Запрошений на відкриття міський голова Сергій Кузьменко привітав ініціатора будівництва Юрія Носа і всіх присутніх із завершенням проєкту та пуском в експлуатацію катка. А от місією «першовідкривача» міський голова та ініціатор проекту поступилися одному з найменших відвідувачів заходу – малюку-олександрійцю, вручивши «почесні ножиці» для перерізання символічної стрічки та побажавши йому (й іншим олександрійцям) досягнень і перемог у зимових видах спорту.

Програму урочистості її оргкомітет розробив обширну і нудьгувати гостям не довелося. Вів захід професійний ведучий, олександрієць Юрій Біланюк. Спочатку, як і годиться на правах господаря, на лід символічно виїхав на ковзанах Ю.Нос і зробивши «почесне коло» по полю, передав естафету спортсменам. Три юні вихованки секції фігурного катання з м.Кривий Ріг, спеціально запрошені за такої нагоди в Олександрію, кожна по черзі, дуже яскраво, під музичний супровід, продемонстрували свою майстерність у довільних програмах. Показові виступи фігуристок справили гарне враження, найскладніші елементи їхніх програм зірвали захоплені оплески глядачів.

Не залишилися без видовища і прихильники «спорту мужніх» – хокею з шайбою: справжній запал темпової гри у товариській зустрічі продемонстрували команди з Кременчука та Олександрії. І тут слід віддати належне олександрійським аматорам: навіть не маючи до цього ніякої постійної спортивної бази, тренуючись де прийдеться – на льоду місцевих ставків, на «голому ентузіазмі» та іноді виїжджаючи на турнірні змагання на катки інших міст – олександрійці гідно зустріли своїх досвідчених кременчуцьких суперників і зіграли з ними на рівних.

А після завершення всіх святкових урочистостей розпочалися будні: каток перейшов у свій «робочий режим» прийому відвідувачів. І бажаючих одними з перших випробувати власні сили на ковзанах нововідкритої споруди не бракувало: до пункту прокату спортінвентаря вишикувалася черга…

Для довідки: на здійснення інвестиційного проєкту льодової арени з минулорічного міського бюджету товариству «МЕДОНОС», одним із власників якого є Юрій Нос, надали безвідсоткову фінансову допомогу на зворотній основі у розмірі 1 млн грн. За ці кошти було придбано технологічне обладнання для створення внутрішнього мікроклімату, штучного льоду, інших супутніх систем та організовано у споруді 19 робочих місць. Також «Медонос» минулого року за 1 грн отримав в оренду приміщення колишньої школи №4 (біля якої і побудовано льдову арену) та частину прилеглої до шкільної будівлі земельної ділянки на умовах безоплатного особового строкового сервітуту.