Субсидія на опалювальний сезон 2020-2021 олександрійцям буде розрахована автоматично

Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця жовтня. Він гарантовано зачепить опалювальний сезон, повідомляє «Голос Громади».

Які умови надання субсидії прив’язані до термінів дії карантину та який сюрприз підготували тим, хто в цьому сезоні звернеться по неї вперше?

В олександрійців виникає все більше питань, як оформити субсидію на житлово-комунальні послуги, як отримати субсидію пенсіонеру під час карантину та українцям, які втратили роботу, скільки держава компенсує за комунальні послуги та як цією компенсацією користуватися.

За постановою Кабінету Міністрів у цьому році державна допомога призначатиметься з 15 жовтня.

Які документи потрібні для отримання субсидії

Щоб отримати субсидію вперше, мешканцям Олександрыъ необхідно прийти до управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул. Шевченка, 109 або звернутися за телефонами: 7-29-79, 050-709-67-43, 068-307-35-03 та написати заяву на призначення субсидії. Її пише власник, наймач житла або член житлового кооперативу, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Аби отримати субсидію, потрібно мати з собою такі документи:

Паспорт або документ, що посвідчує особу громадянина, який подає заяву; Декларацію про доходи та майновий стан всіх зареєстрованих та членів їхніх сімей, які зареєстровані за іншою адресою (бланк декларації надається спеціалістами відділу субсидій); Довідки про доходи всіх працездатних осіб родини; Трудову книжку (для членів сім’ї, які не працють); Ідентифікаційний номер; Розрахункові книжки за комунальні послуги, електроенергію та теплопостачання.

До речі, заповнити заяву та надати копії документів можна в електронному вигляді через сайт Міністерства соціальної політики України.

У зв’язку з подовженням дії карантину, житлова субсидія на опалювальний період 2020-2021 рр. буде розрахована автоматично, у тому числі і тим громадянам, кому вона була призначена за рішенням комісії, до карантину.

Кому автоматично перепризначать субсидії

Житлові субсидії в Україні виплачуються в готівковій та безготівковій формі. Готівкова форма – це коли пільги виплачуються українцям разом з пенсіями у відділеннях банків, а безготівкова – це коли гроші перераховуються Ощадбанку, а банк самостійно оплачує комунальні послуги.

Субсидію надають з того місяця, коли по неї звернулися, не більше ніж на рік.

Є два розрахункові періоди:

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня;

опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня.

Якщо споживачеві була призначена субсидія і у його доходах та майновому стані нічого не змінилося, її перерахують автоматично.

Автоматично не перепризначать субсидію у випадку, якщо:

у складі сім’ї є повнолітні, які, за даними Пенсійного фонду, не мають доходів, їхній дохід менше мінімальної зарплати, сплатили ЄСВ нижче мінімального рівня протягом трьох місяців (крім студентів, безробітних та одержувачів соціальних пенсій);

у складі сім’ї є тимчасово переміщені особи;

кількість проживаючих більша, ніж зареєстрованих.

Хто може отримати субсидію

Відповідно до постанови Кабміну №632, прийнятої у липні цього року, розрахунок субсидій було дещо скориговано. Тепер при оцінці сукупного доходу сім’ї враховуватимуть такі показники:

зарплату, стипендію, допомогу по безробіттю;

грошові перекази з-за кордону;

виплати фондів соцстрахування;

задекларовані доходи;

доходи ФОПів;

доходи від реалізації молока і молочної сировини (в розмірі 30%);

житлові субсидії і пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу;

грошове забезпечення військовослужбовців.

До сукупного доходу родини не включають такі соціальні виплати:

частину виплати при народженні та усиновленні дитини, яка виплачується разово (10 320 грн);

разову виплату при присвоєнні статусу “Мати-героїня”;

держдопомогу дітям-сиротам, над якими встановлено опіку чи піклування;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату ЖКП;

компенсацію в рамках послуги “муніципальна няня”;

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

Які нормативи діють при нарахуванні субсидії