Понад 4,5 мільйона українців виявили бажання отримувати субсидії, повідомляє “Голос Громади”.

Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня, розповіли на сайті Міністерства соціальної політики.

Як подати на субсидію

Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Коли почнуть перевіряти одержувачів

Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.

Кому відмовлять у субсидії



Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м

Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м

Якщо у вас рахунок у банку, понад 100 тисяч гривень

Якщо у вас є автомобіль віком менш як п’ять років

Якщо ви за останній рік придбали квартиру або автомобіль