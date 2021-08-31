Понад 4,5 мільйона українців виявили бажання отримувати субсидії, повідомляє “Голос Громади”.
Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня, розповіли на сайті Міністерства соціальної політики.
Як подати на субсидію
Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.
Коли почнуть перевіряти одержувачів
Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.
Кому відмовлять у субсидії
Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м
Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м
Якщо у вас рахунок у банку, понад 100 тисяч гривень
Якщо у вас є автомобіль віком менш як п’ять років
Якщо ви за останній рік придбали квартиру або автомобіль