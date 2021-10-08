Субсидії та пільги профінансовано в повному обсязі

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На рахунок управління соціального захисту населення Олександрійської райдержадміністрації 05.10.2021 надійшли кошти з державного бюджету для фінансування за вересень поточного року житлової субсидії та пільг.

Нараховано за вересень 2021 року:

– житлових субсидій 3037 домогосподарствам, на загальну суму 736095,91 грн. у готівковій формі;

– пільги на оплату житлово-комунальних послуг 4381 пільговикам на суму 583645,10 грн., в тому числі 1825 пільговикам у готівковій формі на суму 344690,46 грн., та 2556 пільговикам – у безготівковій формі на суму 238954,64 грн.

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Одержувачам пільг та субсидій через банківські установи кошти будуть перераховані на особові рахунки 06.10.2021.

Одержувачі пільг та субсидій через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» отримають кошти протягом виплатного періоду з 06 по 25 жовтня 2021 року.

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