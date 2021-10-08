Субсидії та пільги профінансовано в повному обсязі

На рахунок управління соціального захисту населення Олександрійської райдержадміністрації 05.10.2021 надійшли кошти з державного бюджету для фінансування за вересень поточного року житлової субсидії та пільг.

Нараховано за вересень 2021 року:

– житлових субсидій 3037 домогосподарствам, на загальну суму 736095,91 грн. у готівковій формі;

– пільги на оплату житлово-комунальних послуг 4381 пільговикам на суму 583645,10 грн., в тому числі 1825 пільговикам у готівковій формі на суму 344690,46 грн., та 2556 пільговикам – у безготівковій формі на суму 238954,64 грн.

Одержувачам пільг та субсидій через банківські установи кошти будуть перераховані на особові рахунки 06.10.2021.

Одержувачі пільг та субсидій через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» отримають кошти протягом виплатного періоду з 06 по 25 жовтня 2021 року.