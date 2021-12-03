«Суха» COVID-статистика: як вакцинуються і як виліковуються олександрійці ?

Протягом усього періоду спостерігається стійке зростання темпів вакцинації населення Олександрійської громади, хоча загальний рівень все ще залишається недопустимо низьким, повідомляє «Голос Громади» за інформацією фахівців.

Про це йшлося на черговій нараді міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, за даними, наведеними начальником управління охорони здоров’я міської ради Тамарою Сакарою та завідувачкою Олександрійського районного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяною Ільющенковою, динаміка щеплень населення від початку роботи центру масової вакцинації має такий вигляд: липень 2021 року – 6,5 тисяч жителів; серпень – 8 тисяч; вересень – 9,9 тисяч; жовтень – більше 10-ти тисяч. А найбільший «стрибок» активності громадян був поки що у листопаді – 16 тисяч. (Очевидно, тут спрацювали посилені заходи протидії коронавірусній інфекції, запроваджені Урядом України наприкінці жовтня, зазначили присутні на засіданні ТЕБ НС). І все ж загальний рівень залишається критично низьким – лише 37% усіх олександрійців, які підлягають щепленню (близько 27 тисяч щеплених проти необхідних 72 тисяч осіб). Як відомо, для повного зняття карантинних обмежень світовою медициною визначено поріг у 70 – 80 % вакцинованих від загальної кількості населення.

Було відзначено й інший факт: за спостереженнями місцевих фахівців медицини, у 99-ти відсотках випадків хворі – це невакциновані громадяни і вони найважче переносять коронавірусну хворобу.

У 2020 році в олександрійських медзакладах проліковано від CPVID-19 734 особи, в 2021 – 2497 осіб. У поточному році померли від коронавірусної хвороби всього – 135 людей, з них 56 – жителі інших (не Олександрійської) територіальних громад, які лікувалися в Олександрії.