Суха трава, чагарники, вугільний пил: на Олександрійщині сталося 4 пожежі на відкритих територіях

Минулої доби у Кіровоградській області сталося 20 пожеж на відкритій території, серед яких 4 – в Олександрії та районі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, вогнеборці залучались на гасіння таких пожеж в м. Олександрія (200 м2 сухої трави та вугільного пилу – смт Олександрійське, 70 м2 сухої трави та чагарників – вул. Героїв Сталінграда м. Олександрія, 1 га сухої трави – с. Зелена Балка та 2 га сухої трави с. Нова Прага).

Будьте обережні з вогнем – настав сезон підвищеної пожежної небезпеки!