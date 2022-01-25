Сумні реалії. На скільки скоротилось населення Кіровоградщини за минулий рік?

На кінець 2021 року, у Кіровоградській області, за підрахунком, мешкало 905,7 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,7%, повідомляє “Голос Громади” посилаючись Управління статистики у Кіровоградській області.

У січні — листопаді 2021 чисельність населення області зменшилася на 14413 осіб. Природне скорочення населення становило 11726 осіб, міграційне – 2687 осіб.

У січні — листопаді 2021 р. в області народилося 5076 дітей, що на 444 дитини або на 8% менше ніж у січні — листопаді 2020-р.

При цьому рівень народжуваності становив 6,1 особи на 1000 жителів.