Сумний підсумок року: втрати ЗСУ у 2021-му

Бойові втрати збройних сих України у російсько-українській війні у 2021 році стали майже у півтора раза більшими, ніж у 2020-му. Про це зокрема повідомив ресурс novynarnia.com, згадавши кожного із загиблих героїв поіменно. Далі – детальніше.

Отже, 2021 рік став історією. Його провели, як зазвичай – під феєрверки, постріли шампанського і петард, згадавши минулий рік хто не злим-тихим, а хто – злим і не тихим словом. Що було – загуло. Ми живі й майже здорові – то й добре. Час їхати далі.

Але спинимося на хвилину і згадаємо про тих, хто захистивши від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок і наше свято, пішов у вічність.

У 2020 році внаслідок бойових дій загинули 55 бійців Збройних сил України, а в 2021-му їх – 79. Один із них – увечері 31 грудня, коли наша країна вже сиділа за новорічним столом…

Саме 31-го грудня біля Авдіївки загинув десантник Станіслав Богуславський.

А всього у списку – 79 імен загиблих на передовій російсько-української війни. Їхніми життями був здобутий 2021-й рік для України та всіх нас.

Згадаємо і вшануємо кожного:

1/ Олег АНДРІЄНКО, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Уродженець Запоріжжя.

2/ Олександр ОТРЄП’ЄВ, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.

3/ Роман ДЗЮБЕНКО, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Луганщина.

4/ Дмитро ВЛАСЕНКО, 503-й окремий батальйон морської піхоти. Миколаївщина.

5/ Назарій ПОЛІЩУК, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина.

6/ Олексій ПОДВЕЗЕННИЙ, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина. Луганщина.

7/ Олександр ГЛУШКО, 81 ОАеМБр. Полтавщина.

8/ Владислав ЛЯЩЕНКО, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Уродженець Донеччини, Горлівка. Мешкав на Одещині.

9/ Олександр ВОЙТЕНКО, 81 ОАеМБр. Полтавщина.

10/ В’ячеслав ОЛЕКСІЄНКО, 81 ОАеМБр. Полтавщина.

11/ Дмитро МИРОНЕНКО, 81 ОАеМБр. Харківщина.

12/ Сергій ПЕТРАУСКАС, 72 омбр імені Чорних Запорожців. Чернігівщина.

13/ Дмитро САРДАК, 59 омпбр імені Якова Гандзюка. Одещина.

14/ Сергій МОІСЕЄНКО, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Херсонщина.

15/ Володимир ОНОПРІЄНКО, батальйон “Айдар” 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Черкащина.

16/ Олександр ПЕКУР, 54 орб. Київщина.

17/ Віктор ПАСЄКА, 10 огшбр. Хмельниччина.

18/ Андрій ГРАБАР, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.

19/ Кирило БИКОВСЬКИЙ, 10 огшбр. Кропивницький.

20/ Сергій КОВАЛЬ, 143-го центр розмінування. Кам’янець-Подільський.

21/ Сергій БАРНИЧ, 10 огшбр. Івано-Франківщина.

22/ Максим АБРАМОВИЧ, 10 огшбр. Рівненщина.

23/ Сергій ГАЙЧЕНКО, 10 огшбр. Січеславщина.

24/ Сергій СУЛИМА, 10 огшбр. Івано-Франківщина.

25/ Ігор БАЙТАЛА, 10 огшбр. Львівщина.

26/ Владислав МОРОЗ, , 72 омбр імені Чорних Запорожців. Черкащина.

27/ Віктор ГЕЛЕБРАНТ, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина.

28/ Максим СТЕБЛЯНКО, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада. Сумщина.

29/ Володимир ШПАК, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина.

30/ Денис ЮШКО, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.

31/ Андрій ТЕПЕРИК, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина.

32/ Ярослав КАРЛІЙЧУК, 10 огшбр. Буковина.

33/ Олексій МАМЧІЙ, 10 огшбр. Буковина.

34/ Давід ШАРТАВА, 128 огшбр. Уродженець Грузії.

35/ Олександр ЛУЦИК, 10 огшбр. Волинь.

36/ Іван КОВАЛЬОВСЬКИЙ, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Січеславщина.

37/ Роман ГУЛЯК, 14 омбр імені князя Романа Великого. Хмельниччина.

38/ Дмитро ТОВЧИГРЕЧКА, 93 омбр «Холодний Яр». Кривий Ріг.

39/ Сергій КОРОБЦОВ, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Житомирщина.

40/ Юрій ОПРИШКО, батальйон “Айдар” 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Полтавщина.

41/ Віктор ГОРОДНІЧЕНКО, 81 оабр. Полтавщина.

42/ Павло КОЛЕСНИК, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина.

43/ Максим ПОЛЬОВИЙ, 128 огшбр. Хмельниччина.

44/ Володимир БЄЛОВ, 128 огшбр. Київщина.

45/ Андрій ГОНАР, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Кривий Ріг.

46/ Юрій ПИСЬМЕННИЙ, 93 омбр «Холодний Яр». Дніпро.

47/ Богдан БРОДОВСЬКИЙ, 93 омбр «Холодний Яр». Вінниччина.

48/ Євгеній КУРАСОВ, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина.

49/ Володимир ЯСЬКІВ, 24 омбр імені короля Данила. Тернопільщина.

50/ Андрій БЕЛЯЄВ, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Січеславщина.

51/ Олександр ГОРБЕНКО, 10 огшбр. Кривий Ріг.

52/ Дмитро СИВОКОНЬ, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина.

53/ Ярослав СЕМЕНЯКА, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина.

54/ Олексій КАЙДАНОВИЧ, 54 орб, Житомирщина.

55/ Артем МАЗУР, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Кропивниччина.

56/ Василь ОСТРОВСЬКИЙ, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.

57/ Юрій МИХАЙЛОВ, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Миколаєвщина.

58/ Олександр АКСЬОНОВ, 131 орб. Київщина, Бориспіль.

59/ Вячеслав ПІТЬКО, 74 орб. Січеславщина.

60/ Андрій ВИСКРЕБЕЦЬ, 74 орб. Запоріжжя.

61/ Роман ЗАДОРОЖНИЙ, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.

62/ Олексій КУЛЕНКО, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Кропивниччина.

63/ Денис ГЕРМАН, 74 орб. Запоріжжя.

64/ Артур ГОЛУБ, 503-й обмр. Житомирщина.

65/ Валентин ЧЕПУРНИЙ, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина.

66/ Дем’ян ДАНИЛІВ, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Львівщина.

67/ Віктор МОЛОСТОВ, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина.

68/ Олексій СТРИЖАК, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина.

69/ Георгій ХАЛІКОВ, 93 омбр «Холодний Яр». Одещина.

70/ Віктор РАЧУГІН, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Запоріжжя

71/ Сергій ЄЛИСЄЄВ, 128 огшбр. Дніпро.

72/ Віталій ПАВЛИСЬКО, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.

73/ Вадим ФЕДОСЄЄВ, 79 одшбр. Миколаїв.

74/ Руслан ПРУСОВ, 79 одшбр. Миколаїв.

75/ Уберт МРАЧКОВСЬКИЙ, 8-й полк ССО. Хмельницький.

76/ Алі АЛХАСЛІ, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина.

77/ Валерій ГЕРОВКІН, , 93 омбр «Холодний Яр». Донеччина.

78/ Станіслав ЗАПОРОЖЕЦЬ, 74 орб. Луганщина.

79/ Станіслав Богуславський, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина.

Окремо згаданий також Герой України, полковник Олександр Петраківський, який помер після довгої боротьби за життя внаслідок поранення 2014-го року. Вічна слава героям…

Це був лише перелік прізвищ бійців, на прочитання яких піде кілька хвилин. А їхні детальні історії та обставини життя і загибелі, які дуже варті уваги, зібрані в матеріалі:

https://novynarnia.com/2022/01/02/vsi-zagybli-21roku/