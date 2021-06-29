Сусіди здали поліції мешканця Кіровоградщини за вирощування коноплі та маку

У рамках профілактичної операції «Мак» було викрито мешканця одного із сіл Новоукраїнського району, який вирощував на присадибній ділянці плантацію маку та коноплі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу поліції Кіровоградщини.

По наводці односельців було проведено обшуки на території домоволодіння та виявлено майже 14 тисяч кущів нарковмісних рослин, які зростали поміж рядів кукурудзи та сховані за високим парканом. Також чоловік зберігав вже висушені та подрібнені рослини канабісу вагою понад 1 кілограма та пристрої для його вживання.

Вилучені зразки направлено на проведення експертиз, інші рослини знищено шляхом спалювання.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.