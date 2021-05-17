Свій славний ювілей зустріла визволителька Олександрії

15 травня відзначила свою 95-у весну почесна громадянка Олександрії Лідія Томіліна, повідомляє «Голос Громади».

Лідія Марківна – єдина (за офіційними даними) учасниця боїв за визволення Олександрії та Олександрійщини від нацистів у 1943 році, яка на даний час проживає в нашому місті. Народилася вона 15 травня 1926 року в Олександрії. Перед початком німецько-нацистської окупації 1941 року разом з матір`ю була евакуйована у Білгородську область, але вже тоді 15-річна Ліда попросилась у керівництва місцевого військово-польового госпіталю допомагати нашим пораненим бійцям і незабаром була направлена на курси санінструкторів при медичному санітарному батальйоні цього ж госпіталю. Після курсів і практики Ліду зарахували санінструктором санітарної роти 788 стрілецького полку 214 стрілецької дивізії. У складі цієї дивізії і пройшла свій бойовий шлях Лідія. У серпні 1943 року вона була учасником звільнення міст Білгорода, Харкова, а у вересні того ж року дивізія вигнала загарбників з Полтави та Кременчука, форсувала Дніпро. 214-а стрілецька дивізія відіграла важливу роль у визволені Олександрії від нацистських окупантів, перекривши останнім шлях відступу на Кіровоград. Крім того, дивізія визволяла населені пункти Олександрійського району – Дівоче поле, Недогарки, Косівку, а також Знам`янку, Кіровоград та інші. 1 травня 1945 р. 214-а стрілецька дійшла до Праги (Чехословакії), де Лідія разом з іншими бійцями і зустріла Перемогу.

За участь у бойових діях, відвагу і хоробрість Лідія Марківна нагороджена орденами «Вітчизняної війни І ступеня» і «За мужність», медалями «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною», та багатьма іншими державними знаками.

У мирний час, починаючи з 1956 року, вона разом з чоловіком Борисом Томіліним, теж учасником визвольних боїв за Олександрійщину, живе в Олександрії. (На жаль, Бориса Семеновича, почесного громадянина Олександрії, з 1995 року вже немає серед живих). Лідія Томіліна понад 30 років працювала в дитсадку №16. Всі повоєнні роки і донині вона активно проводить патріотично-виховну роботу серед дітей та молоді міста, є учасницею ветеранського руху у місцевих громадських організаціях. За свою активну життєву позицію має нагороду про «Заслуги перед містом Олександрією» Рішенням міської ради Томіліній Лідії Марківні було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 27 травня 2012 року.

«Голос Громади» вітає Лідію Марківну зі славним ювілеєм та бажає їй многая літа і гарного здоров`я!

(Фото з фондів Олександрійського музею, за що «Голос Громади» висловлює йому подяку)