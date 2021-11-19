Світ розваг для дітей та дорослих! Організатори повідомили про відкриття масштабної виставки динозаврів

Днями, мешканці Олександрії та всієї Кіровоградщини матимуть змогу поринути у світ динозаврів – у Кременчуці стартує відкриття масштабної виставки, повідомляє “Голос Громади”.

Це потрібно обов`язково побачити на власні очі! На виставці “оживуть” 25 гігантських динозаврів, які дихають, рухаються і ричать. Для діток діятиме безкоштовна тюбінгова гірка. А головне, що у світі доісторичних тварин можна перебувати досхочу – час перебування необмежений. Це чудовий та емоційний відпочинок для всієї родини!

Рекомендовано до відвідування! Тож, запрошуємо:

🗾 Кременчук, парк Придніпровський (вул. Коцюбинського, 2). Карта

⏰ Графік роботи: з 10:00 до 20:00

📲 0689002900

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Працюватиме виставка з 22 листопада 2021 року по 01 лютого 2022 року. Гайда всі за вражаючими емоціями!