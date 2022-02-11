«Свіжа» афіша «Світлопільського» на березень і квітень

Погодження на проведення чергових шести мистецьких заходів в Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» отримали їхні організатори.

Так, 5 березня о 12.00 відбудеться вистава-мюзикл «Рапунцель – казка про зниклу принцесу» у постановці Міжнародного театру пригод і фантастики «Каскадер». Вартість квітків від 100 до 200 гривень.

10 березня – концерт чоловічого гурту-квінтету «IL MEN», початок о 18-й годині.

29 березня до Олександрії завітає зірковий гурт «Без Обмежень» і розпочне концерт о 19-й годині. Квитки коштують від 450 до 790 грн.

1 квітня о 19.00 – сольний концерт Артема Пивоварова. Квитки від 360 до 800 грн.

2 квітня у «Світлопільському» пройде V Міжнародний фестиваль мистецтв «Овація», участь у якому можуть брати всі, хто забажає: талановиті діти, молодь та досвідчені виконавці. Переможці конкурсу будуть нагороджені сертифікатами на участь в міжнародних фестивалях-конкурсах в Україні, Болгарії, Польщі, Єгипті та Чорногорії.

Погодження на проведення перелічених заходів надав виконком Олександрійської міської ради 10 лютого.