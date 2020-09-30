Свою підтримку кандидату в мери Сергію Кузьменку вже висловили три політичні сили в місті

Декілька олександрійських політичних партій підтримують Сергія Кузьменка у намірі очолити Олександрію, повідомляє «Голос Громади».

Днями Сергій Анатолійович зустрівся з кандидатами в депутати на місцевих виборах до Олександрійської міськради від політичної партії «Слуга народу». Під час зустрічі представники партії одностайно підтримали можливого майбутнього мера Олександрії у прагненні стати лідером містян.

Зокрема, команда політичної партії «Сила і честь» заявила, що мала амбітні наміри щодо посади міського голови, проте відмовилися від цієї ідеї на користь та підтримку кандидата у мери Сергія Кузьменка, вказуючи на прагнення оновлення міста та управлінської сфери, зазначаючи попередні досягнення Сергія Анатолійовича, коли він очолював управлінські посади в районі та області.

Олександрійська «Батьківщина» також проголосила про підтримку кандидата на мера – Сергія Кузьменка. Навіть сам керівник обласного осередку «Батьківщина» Олександр Чорноіваненко під час зустрічі з кандидатами у депутати Олександрійщини закликав підтримати Сергія Анатолійовича Кузьменка аргументуючи це тим, що в результаті плідної співпраці обласної ради та обласної виконавчої влади під керівництвом Кузьменка були прийняті рішення та виконані масштабні проекти для Кіровоградщини, району, зокрема й міста Олександрії, такі як будівництво доріг, ремонти шкіл і лікарень, новий рівень медичного і соціального обслуговування тощо.