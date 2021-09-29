Священномученика перепоховають в Олександрії

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Олександрійська єпархія УПЦ перепоховає останки священнослужителя храму з іншого району в Олександрію, повідомляє «Голос Громади».

Олександрійська єпархія УПЦ отримала дозвіл від виконкому Олександрійської міської ради на перепоховання останків священномученика Василя Слотвинського, похованого в 1919 році біля храму в с.Нерубайки Олександрівського району Кіровоградської області, до склепу Свято-Покровського монастиря в м.Олександрії. В.Слотвинський на початку минулого століття був настоятелем Казанського храму в с.Нерубайки Олександрівського району і став жертвою перших років комуністичного режиму.

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Виконком міськради надав відповідний дозвіл на звернення Архієпископа олександрійського та світловодського Боголєпа на підставі наданих ним документів.

(Фото умовне)

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