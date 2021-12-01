Святкові вихідні: як українці відпочиватимуть на Різдво та Новий рік

У грудні-січні українців очікує три довгі вікенди у зв’язку зі святкуванням Різдва Христового та Нового року.

Святкові та неробочі дні в Україні:

1 січня – Новий рік

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – День захисників і захисниць України.

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове

один день (неділя) – Пасха (Великдень)

один день (неділя) – Трійця.

25 грудня – Різдво Христове припадає на суботу. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня вихідний день у суботу 25 грудня переноситься на понеділок 27 грудня.

Вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок 3 січня. 7 січня – Різдво Христове у 2022 році припадає на п’ятницю.

Отже, українці відпочиватимуть на зимові свята з 25 по 27 грудня, з 1 по 3 та з 7 по 9 січня.