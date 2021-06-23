Святковий концерт в Олександрійському будинку культури

Сьогодні, 23 червня, Олександрійський коледж культури і мистецтв провів святковий концерт з нагоди відзначення 25-річниці Конституції України, Дня молоді та Дня державного службовця, повідомляє “Голос Громади”.

На святковий захід завітали представники міської та районної влади, серед яких секретар міської ради Вікторія Косяк, голова райдержадміністрації Ольга Коріненко, голова районної ради Сергій Ракута.

Знатні гості привітали присутніх зі святами, побажали достатку, добробуту, процвітання, прагнення до кращого життя, розвитку українцям і Україні та мирного неба.

Для присутніх, як завжди, на висоті, виступили студенти та педагоги навчального закладу, розважали пісенно-танцювальними номерами. Зал аплодував та вигукував браво!

Керівники району відзначили кращих держслужбовців, привітали присутніх зі святами та подякували директору Олександрійського коледжу культури і мистецтв Івану Баранову, викладачам та студентам за гарно підготовлений концерт та святковий настрій.