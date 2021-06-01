Святковий музично-танцювальний захід з подарунками, солодощами та морем вражень провели для дітлахів Олександрії

Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся захід для олександрійських дітей, повідомляє “Голос Громади”.

Попри холодну та дощову погоду свято відбулося і залишило позитивні емоції та приємні враження у дітей, батьків та гостей свята, серед яких секретар міської ради Вікторія Косяк, директор управління освіти Олександр Авраменко.

На заході була організована показова виставка творчих робіт вихованців БДЮТ, представлені автомобіль рятувальників та поліцейських з обмундируванням. Діти мали змогу посидіти в транспортних засобах, приміряти каску, бронежилет, ознайомитись з устаткуванням, за допомогою якого рятують людей. Поряд з цим малеча могла змогу спробувати себе у скалолазані, запустити ракету тощо.

Після музичних номерів та по завершенню святкування дітям роздали морозиво від депутата міської ради ПП “Пропозиція” Вікторії Косяк.