Святковий музично-танцювальний захід з подарунками, солодощами та морем вражень провели для дітлахів Олександрії

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Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся захід для олександрійських дітей, повідомляє “Голос Громади”.

Попри холодну та дощову погоду свято відбулося і залишило позитивні емоції та приємні враження у дітей, батьків та гостей свята, серед яких секретар міської ради Вікторія Косяк, директор управління освіти Олександр Авраменко.

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На заході була організована показова виставка творчих робіт вихованців БДЮТ, представлені автомобіль рятувальників та поліцейських з обмундируванням. Діти мали змогу посидіти в транспортних засобах, приміряти каску, бронежилет, ознайомитись з устаткуванням, за допомогою якого рятують людей. Поряд з цим малеча могла змогу спробувати себе у скалолазані, запустити ракету тощо.

Після музичних номерів та по завершенню святкування дітям роздали морозиво від депутата міської ради ПП “Пропозиція” Вікторії Косяк.

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