Святкували – веселились, загубились – просльозились…

Під час масштабних святкових заходів з нагоди річниці Дня міста Олександрії не обійшлося без деяких пригод, про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу Олександрійського районного відділу поліції Віталій Старчик.

30 травня олександрійці бурхливо відзначали День міста. Працівники поліції визначили, що на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції було проведено 7 масових заходів. Для забезпечення громадської безпеки та публічного порядку до несення служби на вулицях міста було залучено 126 працівників поліції та 27 військовослужбовців Національної гвардії України.

Як зазначається у повідомленні поліції, в ході святкування до правоохоронців надійшло 14 звернень як від дітей, так і від дорослих з проханням допомогти встановити місцезнаходження зниклих рідних, котрі так захопилися розвагами, що потім ніяк не могли розшукати одне одного… В результаті проведених заходів всіх дітей, що загубилися, було здоровими і неушкодженими повернуто батькам та з останніми проведено «виховні» (профілактичні) бесіди з приводу недопущення в подальшому неналежного догляду за дітьми.