24 серпня в Олександрії виступили «open-air» ряд місцевих та іногородніх музичних виконавців, повідомляє «Голос Громади».

Цей розділ у програмі заходів, присвячених відзначенню 30-ї річниці Незалежності України, мав назву «День вуличної музики». Власне, розпочавшись о 16-й годині на площі Соборній, він тривав дотемна, завершивши таким чином культурно-розважальну програму святкового дня.

Музику під відкритим небом представляли олександрійські солісти, вокальні колективи, професійні духовий оркестр «Ліра» та інструментальний ансамбль «Мелодія», військовий духовий оркестр в/ч №2269, творчі колективи дитячої музичної школи.

А також гості Олександрії – різножанрові виконавці з міст Кропивницького, Харкова, Новоград-Волинського. А хедлайнером «Дня вуличної музики» та його кульмінацією безумовно, став один з грандів вітчизняної популярної музики – гурт «Тартак», який не сходить зі сцени, починаючи з 1996 року свого створення у Луцьку і працює у різних музичних стилях (альтернативний рок, репкор, панк-рок, реп-рок, фанк тощо). Яскраве завершення свята, на якому глядачів і слухачів не бракувало…