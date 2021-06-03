Проведення концертно-ігрової програми до Дня захисту дітей перенесено на вихідні

У п’ятницю, 4 червня, о 16:00 годині в Олександрії поряд з ПК “Світлопільським” планувалося проведення концертно-ігрової програми «Щасливе дитинство», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Однак, дату проведення свята знову перенесли. Все через те, що ВР України ухвалила проєкт постанови про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України й відтепер щороку 4 червня в країні будуть вшановувати на державному рівні безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Оскільки це день жалоби та скорботи, розважальні заходи проводитися не будуть!

Збираємося 5 червня о 16:00 годині біля ПК «Світлопільський». Сценарій програми із запрошенням пожежників і подарунками залишається незмінним.