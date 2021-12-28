«Сильна Олександрійщина» – найсильніша в області

25 грудня в Олександрії відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму лежачи, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ГО «Сильна Олександрійщина».

Змагання проходили під егідою федерації “Багатоповторного жиму України” в залі Палацу спорту Олександрійської ДЮСШ №2.

За перемогу боролися більше чотирьох десятків атлетів з восьми населених пунктів Кіровоградщини. Розпочавшись об 11-й годині урочистим відкриттям, змагальна програма вперше передбачала виступи спортсменів відділу силової гімнастики для інклюзивних дітей громадської організації “Сильна Олександрійщина “, а в подальшому відбувалися змагання спортсменів у окремих номінаціях 150, 125, 100, 75, 55 (open, ветерани), 55 (юніори), 35 (юніори), 35 (тінейджери II кат.) та 35 (тінейджери І кат.) кілограмів і на завершення – змагання серед дівчат (всі категорії).

У загальному підсумку третє місце посіла збірна команда з м.Кропивницького, II місце – збірна команда Новоархангельська, І місце здобула команда ГО “Сильна Олександрійщина” (голова Олексій Чиж).

Команди-призери були нагороджені кубками, а призери індивідуальних заліків – ексклюзивними медалями та дипломами.

“Сильна Олександрійщина” та федерація “Багатоповторного жиму України” дякують Олександрійському міському голові Сергію Кузьменку, заступнику міського голови Юрію Гугленку, голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву, генеральному директору ФК “Олександрія” Івану Кузьменку, компанії “Агровіста”, начальнику управління молоді і спорту Олександрійської міськради Андрію Ярошевському, директору ДЮСШ №2 Юрію Котову та КП «Муніципальна безпека м. Олександрія» за підтримку у проведенні заходу.

Чемпіонат проходив з дотриманням карантинних обмежень та без глядачів.

(Фото ГО «Сильна Олександрійщина»)