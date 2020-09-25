Сильні пориви вітру та дощ прогнозують на території Олександрійщини та області

Синоптики Кіровоградщини прогнозують погіршення погоди цими вихідними, повідомляє «Голос Громади».
Щодо погоди на завтра, 26 вересня, переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15º, вдень 23-28º.
А в неділю 27 вересня передбачається хмарна погода. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с та можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 19-24º.
28 вересня у понеділок – без істотних опадів, 29 числа – вночі невеликий, вдень помірний дощ. 28-29.09 температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.