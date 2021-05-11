Син Сергія Кузьменка йде у футбол… Володимир Шаран покидає спорт… та інші кадрові зміни ФК “Олександрія”

Футбольний клуб “Олександрія” чекають нові кадрові зміни, повідомляє “Голос Громади” посилаючись Сторінку вболівальників клубу у ФБ.

За попередньою інформацією, команда матиме нового тренера — на місце Володимира Шарана прийде Юрій Гура.

“За даними footboom.com, олександрійці вибрали новий вектор розвитку. Сам клуб і команду чекають великі зміни.

З ймовірністю до 99 %, новим головним тренером Олександрії стане 44-річний Юрій Гура, який працював з U-19, а ще раніше – з УкрАгроКомом.

Можливі перестановки і в структурі клубу. Син президента Сергія Кузьменка – 22-річний Іван, може зайняти одну з керівних посад. Не виключені і інші кадрові зміни в штабі Олександрії” – йдеться у тексті повідомлення.