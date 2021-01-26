Синоптики Кіровоградщини прогнозують погіршення погоди

Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології прогнозує хмарність та значні опади. Інформує «Голос Громади».

27 січня – буде хмарно. Вночі сніг, вдень значні опади. Вдень місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

28 січня – помірні опади, вночі місцями значні. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

29 січня – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

30-31 січня невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.