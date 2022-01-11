Сироті з Приютівки придбали квартиру

За рішенням виконавчого комітету Приютівської селищної ради сироті придбали власне житло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Приютівської громади.

Двокімнатна квартира у м. Кривий Ріг, загальною площею 44,3 м2. Приміщення має належний стан для проживання та всі необхідні комунікації, зокрема меблі та металопластикові вікна.

Наприкінці минулого року обласна регіональна комісія ОДА прийняла рішення про виділення ще одній дитині-сироті, що перебуває на квартирному обліку Приютівської селищної ради, державних коштів на придбання житла. Наразі відділом соціального захисту здійснюється пошук житла, яке б відповідало основним вимогам.