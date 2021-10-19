Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійськогму районі

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (17,4 %), менеджерів та професіоналів (21,3%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,6%), кваліфікованих робітників з інструментом (22,6%), фахівців (5,8%), та найпростіші професії (10,3%).

Станом на 1 жовтня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,6 тис. осіб, з яких 68,9 % складали жінки, 28,7 % – молодь віком до 35 років, кожен третій належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 24,0 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні- вересні 2021 року перебувало 5,8 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у вересні місяці – 0,228 тис. осіб.

Протягом січня- вересня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 1786 осіб, з них 1587 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 345 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 271 особа.

Станом на початок жовтня 2021 року 1,3 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Станом на 1 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 155. У середньому на одну вакансію претендувало 11 осіб.

На сьогодні затребувані на ринку праці: спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), фахівці з публічних закупівель, соціальні робітники, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, трактористи, слюсарі з обслуговування теплових мереж, слюсарі із складання металевих конструкцій, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, монтери колії, електрогазозварники, та інші.