Ситуація про поширення COVID-19 в місті Олександрія станом на 23 вересня

Міський голова Степан Цапюк у своєму відеозверненні розповів про ситуацію із захворюванням на COVID-19, що склалася в місті, інформує «Голос Громади».

Зокрема, двоє пацієнтів зі Світловодська, які перебували на лікуванні в Олександрії, одужали й повертаються додому.

Крім того, повідомляється, що хвора на COVID-19 педагог Олександрійського ЗНЗ № 2, перебуває на самоізоляції, стан її здоров’я стабільний, температура відсутня. Близьких пацієнтки перевірили методом ПЛР, який показав негативні результати.

Стан захворювання на пневмонію: у стаціонарах дитячої лікарні перебуває 4 маленьких пацієнти, у міській лікарні – 18 дорослих.

За останню добу в області на коронавірус захворіло 19 осіб. За весь період пандемії – 1024.