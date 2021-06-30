Ситуація з коронавірусом в Олександрії наступна

29 червня було зроблено 21 ПЛР-тест, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 13 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 6 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, з Онуфріївської – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 7 хворих.

Усього станом на 30 червня хворих на пневмонію – 81 особа, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 45 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 81 хворий.