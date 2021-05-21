Талановита Кіровоградщина: понад 110 обдарованих дітей та вчителів отримають обласні премії

Під керівництвом голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги відбулося засідання комісії з призначення обласних премій обдарованим учням, які стали переможцями другого обласного етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, а також педагогам, які їх готували та керівникам закладів, де навчається найбільше переможців.

Цьогоріч на нагороди представлені 56 учнів та 56 викладачів Кіровоградщини.

Завдяки їхнім успіхам область вперше посіла п’яте місце в рейтингу всіх областей України.

Переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу стали 35 вихованців різних закладів саме Кіровоградщини. З них п’ятеро посіли перші місця, одинадцять — друге і дев’ятнадцять — третє.