Талановиті учні Приютівської громади отримають стипендії за успіхи у навчанні

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Про це йдеться на офіційному сайті Приютівської ТГ, інформує “Голос Громади”.

Присудження стипендій здійснювалося на основі особистих досягнень дитини на обласному, національному та міжнародному рівнях.

Впродовж 10 місяців стипендії отримуватимуть 8 учнів:

  • Руденко Олександр, учень Користівського ліцею;
  • Бабій Анастасія, учениця Користівського ліцею;
  • Кожухарь Михайло, учень Войнівського ЗЗСО І-III ст.;
  • Шафорост Віталіна, учениця Косівського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
  • Шафорост Вадим, учень Косівського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
  • Головко Діана, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
  • Корнієнко Вероніка, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
  • Приходько Дар’я, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО.
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