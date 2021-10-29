Талановиті учні Приютівської громади отримають стипендії за успіхи у навчанні

Про це йдеться на офіційному сайті Приютівської ТГ, інформує “Голос Громади”.
Присудження стипендій здійснювалося на основі особистих досягнень дитини на обласному, національному та міжнародному рівнях.
Впродовж 10 місяців стипендії отримуватимуть 8 учнів:
- Руденко Олександр, учень Користівського ліцею;
- Бабій Анастасія, учениця Користівського ліцею;
- Кожухарь Михайло, учень Войнівського ЗЗСО І-III ст.;
- Шафорост Віталіна, учениця Косівського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
- Шафорост Вадим, учень Косівського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
- Головко Діана, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
- Корнієнко Вероніка, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО;
- Приходько Дар’я, учениця Цукрозаводського ЗЗСО І-III ст.-ЗПО.