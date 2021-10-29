Талановиті учні Приютівської громади отримають стипендії за успіхи у навчанні

Про це йдеться на офіційному сайті Приютівської ТГ, інформує “Голос Громади”.

Присудження стипендій здійснювалося на основі особистих досягнень дитини на обласному, національному та міжнародному рівнях.

Впродовж 10 місяців стипендії отримуватимуть 8 учнів: