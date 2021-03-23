Тамара Сакара – про захворюваність, вакцинацію і відповідальність

Начальник управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради Тамара Сакара взяла участь у брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, де доповіла про поточну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в місті, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначила на початку бесіди посадовець, це питання перебуває на постійному контролі, міський голова Сергій Кузьменко щодня цікавиться аналітикою і до останнього часу не виникало великого занепокоєння щодо темпів розповсюдження коронавірусної інфекції. Але останній тиждень, на жаль, виявився доволі напруженим. (Як вже повідомляв «Голос Громади», станом на 23 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 170 хворих на коронавірусну інфекцію: 35 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі на апаратах ШВЛ перебувають 2 особи. Це не лише жителі Олександрійської громади, а й прилеглих до неї територій, оскільки Олександрійська центральна міська лікарня, як відомо, визначена постановою Кабінету міністрів опорним закладом лікування від COVID-19).

«Хочу також акцентувати увагу: якщо ми говоримо про статистику, рівно місяць тому таких випадків у нас було лише 45, що показує, як стрімко зросла захворюваність. Тут можна говорити про різні причини, але я більше пов`язую це з тим, що 20 лютого було знято карантинні обмеження щодо навчання дітей, пройшли святкові заходи тощо і це призвело до зростання. З іншого боку, варто враховувати, що наші люди стали більше звертати увагу на свій стан здоров`я і значно збільшилася кількість олександрійців, бажаючих пройти ПРЛ-тестування. Якщо місяць тому в нас у середньому було 20 тестувань на добу, то сьогодні ми проводимо в межах сотні щодня. Піковим було, наприклад, 15 березня, коли таке обстеження забажали пройти 186 осіб. І вже сьогодні станом на 14-ту годину пройшли тестування 166 осіб. Наголошую: це дуже правильно, коли людина, відчувши погіршення самопочуття, звертається до лікарів, а не займається самолікуванням. Я вдячна фахівцям інфекційного відділення, які зараз працюють у такому напруженому режимі.

Звертаю увагу також на те, що відповідно до постанови КМУ, хворі, котрі перебувають на амбулаторному лікуванні, теж повинні виконувати карантинні заходи – перебувати на самоізоляції, не контактувати з іншими особами. Це не складні вимоги, але вони допомагають потурбуватися про інших людей і убезпечити їх від захворювання.

Ситуація напружена, але вона контрольована. Є сподівання, що за сьогоднішніми результатами лабораторних досліджень дещо розвантажиться інфекційне відділення, яке наразі майже заповнене. Інфекційне відділення та відділення інтенсивної терапії, що забезпечують лікування, мають 7 апаратів ШВЛ (до речі, нещодавно ми отримали ще один сучасний апарат швейцарського виробництва), також маємо 48 кисневих концентраторів, постійно поповнюємо запас кисню, для цього є 70 балонів, медичні працівники забезпечені витратними матеріалами, тому ми готові оперативно реагувати на ситуацію, що складається. В разі збільшення випадків, які потребують госпіталізації, планується задіяти інші відділення центральної лікарні. При необхідності районна лікарня теж готова прийняти пацієнтів», – сказала начальник управління.

В той же час дуже напружена ситуація в Олександрії спостерігається із захворюваністю на пневмонію (від неї зараз лікується 429 осіб, з них 29 дітей на базі дитячої лікарні).

«Говорити про характер цієї хвороби складно, оскільки вона має різне походження. Але знову ж таки, наша безпека – це справа кожного: ми всі зобов`язані носити маски, дистанціюватися. Якщо порівняти ставлення людей до виконання цих правил на початку, коли вводилися карантинні заходи, то зараз, на жаль, воно не завжди відповідальне.

Стосовно вакцинації. В Кіровоградській області створено 10 спеціальних бригад, територію Олександрійського району обслуговує Знам`янська бригада, фахівці якої пройшли відповідне навчання. На сьогодні провакциновано 152 особи. Переважно це медичні працівники, але згідно з останніми рішеннями уряду, обласної та міської комісій, у першій черзі дозволено вакцинування також громадським діячам, воїнам АТО», – зазначила посадовець.

Відповідаючи на запитання журналістів, Тамара Сакара розповіла також про ситуацію з переведенням міських загальноосвітніх закладів освіти на дистанційну форму навчання та запровадження карантинних заходів у дитсадках. За її інформацією, захворюваність серед вчителів шкіл на даний час така: 33 особи викладацького персоналу всього (у ЗНЗ №6 – 7 осіб, в ЗНЗ №17 – 8, в ЗНЗ №2 – 7, в колегіумі – 11 вчителів).