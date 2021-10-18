Тарифи на газ і тепло: запитань більше, ніж відповідей

Попри заяви уряду України про те, що вартість природного газу для населення і відповідно централізованого теплопостачання, прив`язаного до газу, залишатимуться незмінними, подальшу енергетичну політику фахівці-енергетики вважають дуже невизначеною.

Експерти у галузі енергетики передусім звертають увагу на однобокість урядових запевнень про сталість газової ціни: адже в них нічого конкретного не говориться про вартість газу для опалення, скажімо, бюджетних установ – шкіл, дитсадків, закладів культури та інших і ця невизначеність триває.

Наприклад: як пояснила на прохання «Голосу Громади» директор комунального підприємства «Теплокомуненерго» Алла Грибачова, вартість природного газу для вироблення централізованого тепла для населення справді начебто залишиться на минулорічному рівні (приблизно 7 гривень за 1 м3). А от для опалення закладів бюджетної сфери, згідно з укладеним меморандумом між Кабміном і місцевим самоврядуванням вона становитиме аж 16,7 гривень за кубометр).

«Ми порахували: при такій ціні на природний газ вартість однієї виробленої Гігакалорії зросте до 3800 гривень, що на мій погляд, буде непосильною платою для бюджетних закладів», – каже директорка. Крім того, вона наголосила, що досі між НАК «Нафтогаз України» і «Теплокомуненерго» немає навіть додаткової угоди щодо постачання природного газу на теплогенеруюче підприємство та його нової вартості.

Але й це не все: за словами А.Грибачової, ціна газу для опалення госпрозрахункових організацій, підприємств взагалі буде «ринковою», тобто такою, яка є в світі на певний поточний момент. А це означає, що таку цінову газову політику те ж саме багатостраждальне населення неминуче відчує на своїй кишені у багатьох аспектах – різкому здорожчанні цін на продукти харчування і промислові товари, які виробляють підприємства, на різноманітні послуги, включаючи транспорт та багато чого іншого. А також і на електроенергію, ціна якої прямо залежна від природного газу (в тому числі). Та про це уряд держави воліє промовчати.