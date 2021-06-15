Театр під відкритим небом працюватиме у Приютівській громаді (графік сеансів)

У Приютівській територіальній громаді цього літа діятиме вже всіма улюблений кінотеатр під відкритим небом, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Кінотеатр під відкритим небом набирає свою популярність у нашій громаді і стає затребуваним місцем відпочинку багатьох людей. Перегляд цікавого кінофільму на свіжому повітрі, особливо в літні канікули – відмінний спосіб розслабитися та гарно відпочити.

КУ «Центр культури і дозвілля» Приютівської селищної ради проводитиме безкоштовні кіносеанси як дітей, так і дорослих. Із собою залишається взяли лише пледи, смаколики, друзів та знайомих.

Календар найближчих сеансів

Дата. Час. Населений пункт. Місце

19.06.2021 19.30 год. село Косівка Будинок культури

22.06.2021 19.30 год. село Лікарівка Паркова зона

24.06.2021 19.30 год. село Андріївка Школа

25.06.2021 19.30 год. селище Приютівка Паркова зона за селищною радою

28.06.2021 19.30 год. село Бутівське Школа

04.07.2021 19.30 год. село Недогарки Будинок культури

06.07.2021 19.30 год. село Войнівка Будинок культури

10.07.2021 19.30 год. селище Веселе Будинок культури

11.07.2021 19.30 год. село Костянтинівка Будинок культури

16.07.2021 19.30 год. село Протопопівка Центру культури і дозвілля