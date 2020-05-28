Телефон і графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду області у червні

У головному управлiннi пенсiйного фонду України у Кiровоградськiй областi щодня з 8.00 до 17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 години працює пряма телефонна «гаряча лiнiя» – 052-233-04-41, повідомляє “Голос Громади”.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефоннi дзвiнки вiдповiдають:

4 червня – заступник начальника головного управлiння Юрiй Шарпінський.

11 червня – начальниця управлiння застосування пенсiйного законодавства Антонiна Торшина.

18 червня – заступниця начальника управлiння, начальниця вiддiлу з питань органiзацiї роботи з виплати пенсiй управлiння з питань виплати пенсiй Наталя Бутковська.

25 червня – начальниця управлiння обслуговування громадян Свiтлана Риндіна.