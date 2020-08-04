Телефон і графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду області у серпні

У головному управлiннi пенсiйного фонду України у Кiровоградськiй областi щодня з 8.00 до 17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 години працює пряма телефонна «гаряча лiнiя» – 052-233-04-41, повідомляє “Голос Громади”.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефоннi дзвiнки вiдповiдають:

06 серпня 2020р. – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена Миколаївна ПАРХОМЕНКО.

13 серпня 2020р. – начальник відділу контролю за додержанням законодавства з питань пенсійного забезпечення управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.

20 серпня 2020р. – заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна БЛОШЕНКО.

27 серпня 2020р. – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.