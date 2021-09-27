Телевізійники зі столиці побували в культурно-освітньому центрі “Толока”, що на Олександрійщині

Днями культурно-освітній центр “Толока”, що розташований в Попельнастівській територіальній громаді, відвідала знімала телевізійна група з Києва, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу громади.

Надихнула на сюжет телевізійників публікація в обласній газеті.

“Вражений Вашою “Толокою”, рівнем та концепцією експозиції, стилем викладання матеріалу та зібраними артефактами. Все це збагатить фільм, над яким ми працюємо” – ділиться своїми враженнями від “Толоки” продюсер і співробітник Національного музею Голодомору-геноциду Михайло Костів під час бесіди з головою громади Олегом Волянським.

Олег Волянський подякував за візит і зазначив: “Такого рівня ми досягли не раптово. Цьому передували два роки підготовчих робіт та три роки напруженої роботи Центру в пошуковому режимі. Секрет нинішньої популярності “Толоки” в продуктивній співпраці влади, соціально відповідального бізнесу та місцевих жителів, які наповнюють Центр не тільки новими артефактами, але, що важливіше, ідеями і сенсами. Розвиваючи ці ідеї “Толока” росте і розвивається і працює вже не тільки для району, але й для всієї області. Це стосується не тільки екскурсійної, а й видавничої та науково-дослідницької діяльності. Влада та депутатський корпус всіляко сприяє цьому, підтримуючи програми та плани Центру, особливо в національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.”



В приміщенні культурно-освітнього Центру, де відбувалося спілкування, було також записано декілька інтерв’ю та якісні відеозображення унікальних знахідок часів Голодомору 1932-1933 і 1947 років.