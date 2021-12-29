Тенденція зменшення хворих на COVID-19 й надалі спостерігається в Олександрійській громаді

Минулої доби в Олександрії було зроблено 86 ПЛР-тестів, виявлено 7 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 29 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 235 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 12 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 39 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, Онуфріївської – 3, Світловодської – 5, Петрівської – 4, Приютівської – 2, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 196 хворих, в тому числі 12 дітей.

Усього станом на 29 грудня хворих на пневмонію – 312 осіб, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 248 хворих.