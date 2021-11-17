Тенденція зменшення хворих на COVID-19 зберігається в Олександрійській громаді

За оперативною інформацією щодо поширення коронавірусної інфекції та пневмонії в Олександрії, 16 листопада було зроблено 152 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 287 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 47 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 4, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 2, Приютівської – 3, Новопразької – 4, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 240 хворих, в тому числі 11 дітей. Читайте також: В Україні очікуються морози до -10°C та снігопади

Усього станом на 17 листопада хворих на пневмонію – 528 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 69 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 76 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 33 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. Читайте також: Коронавірус в Олександрії: добова статистика на ранок 11 листопада

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 395 хворих, в тому числі 1 дитина.