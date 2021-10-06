Тепер наші старости – «в законі»

Олександрійська міська рада затвердила утворення на своїй території чотирьох старостинських округів та персоналії їхніх старост, повідомляє «Голос Громади».

Рішення міської ради було ухвалене 5 жовтня на черговій (ХІІ) сесії на вимогу змін у законодавстві України щодо розвитку інституту старост. Таким чином, на території Олександрійської міської ради чинні:

Головківський старостинський округ з центром в селі Головківка, що складається із сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської ради;

Ізмайлівський старостинський округ з центром в селі Ізмайлівка, у складі сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради;

Звенигородський старостинський округ з центром в селі Звенигородка, що складається із сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради;

Олександрійський старостинський округ з центром в селищі Олександрійське у складі селища Олександрійське Олександрійської міської ради.

Цим же рішенням міськрада, враховуючи своє попереднє рішення від 14.05.2021 р. №176, затвердила старостами: Кузьменко Тетяну Володимирівну – Головківського округу; Сироватку Миколу Павловича – Ізмайлівського округу; Коваля Юрія Леонідовича – Звенигородського округу, Бандурко Тетяну Володимирівну – Олександрійського округу.

Також на цій сесії депутати затвердили «Положення про старосту Олександрійської міської ради» у новій редакції. Документ містить розділи стосовно правового статусу, завдань та повноважень, порядку обрання та припинення повноважень, організації роботи і забезпечення діяльності, підзвітності та підконтрольності старости, як посадової особи.