Тепер школярі 6-ї школи на уроки не спізняться

Олександрійська міська рада придбала новий шкільний автобус, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про прийняття автобуса марки «ЕТАЛОН» (виробник – ТОВ «Чернігівський автозавод», випуск 2021 року) у комунальну власність Олександрійської територіальної громади ухвалила остання сесія міської ради. Транспортний засіб придбано за співфінансування з обласного та міського бюджетів; його призначення – підвозити учнів, які проживають у мікрорайоні №14 Олександрії, до міського загальноосвітнього навчального закладу №6.