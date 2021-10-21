Тепер восени і взимку пасажири-пільговики кататимуться на автобусах досхочу

Виконавчий комітет Олександрійської міськради вніс зміни до графіків руху міських автобусів, зокрема і до графіків їхніх пільгових рейсів, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні виконкому сьогодні, 21 жовтня. Його «епохальне» значення полягає в тому, що чи не вперше за всю історію міських пасажироперевезь пост-радянської доби у нинішньому осінньо-зимовому періоді не буде традиційного «сезонного» скорочення кількості пільгових рейсів міських автобусних маршрутів – вони залишаться практично у тій же кількості, як це було у весняно-літній «дачний» сезон, а саме 110 рейсів на тиждень (для порівняння: минулої зими пільгових рейсів було всього 57 на тиждень).

Так само незмінними залишаються дні та час курсування цих автобусів «з червоними табличками», отож пасажири пільгових категорій не відчують незручностей у користуванні громадським транспортом взимку,- йшлося на засіданні виконкому.

Разом з тим, на осінньо- зимовий період відміняється «спеціальний» маршрут №14, автобус якого курсував тільки до тамтешніх дачних кооперативів.