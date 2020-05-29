«Теплокомуненерго» отримало трохи грошей. Але арешт з рахунків це не зняло

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Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» отримало фінансову допомогу з міського бюджету на суму 2,9 мільйона гривень, повідомляє «Голос Громади».

Така пропозиція була внесена на розгляд чергової сесії на одному із засідань виконкому Олександрійської міської ради з метою поліпшення стану економіки КП ТКЕ.  Після цього 84-а сесія міськради ухвалила відповідне рішення про виділення фінансової підтримки підприємству, враховуючи його економію витрат за результатами минулого опалювального сезону.

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Як вже повідомлялося раніше, КП «Теплокомуненерго» переживає скрутні часи: через заборгованість перед НАК «Нафтогаз» у сумі 28 мільйонів за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ на підприємстві за рішенням суду, починаючи з квітня, арештовано банківські розрахункові рахунки – до повного погашення боргу. Це призвело до повної неможливості підприємства вести будь-яку виробничу діяльність та до невиплати заробітної плати своїм працівникам.

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За словами директора КП «Теплокомуненерго» Алли Грибачової, виділена міським бюджетом підтримка ніяк не вирішує питання погашення боргу перед «Нафтогазом» та розблокування рахунків підприємства;  але отримані 2,9 мільйона гривень підуть на виплату заборгованостей по зарплаті працівникам ТКЕ. Що ж стосується зняття арешту з банківських рахунків, то на думку керівника, всі сподівання – на прийняття відповідного державного урядового рішення про реструктуризацію боргу перед НАК «Нафтогаз», як це вже бувало у попередні роки.

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Разом з тим заборгованість населення за спожите централізоване тепло перед КП ТКЕ за підсумками минулого опалювального сезону становить близько 77 мільйонів гривень. І абоненти погашають цей борг, за словами А.Грибачової, поки що дуже повільно і незначними обсягами…

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