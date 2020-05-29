«Теплокомуненерго» отримало трохи грошей. Але арешт з рахунків це не зняло

Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» отримало фінансову допомогу з міського бюджету на суму 2,9 мільйона гривень, повідомляє «Голос Громади».

Така пропозиція була внесена на розгляд чергової сесії на одному із засідань виконкому Олександрійської міської ради з метою поліпшення стану економіки КП ТКЕ. Після цього 84-а сесія міськради ухвалила відповідне рішення про виділення фінансової підтримки підприємству, враховуючи його економію витрат за результатами минулого опалювального сезону.

Як вже повідомлялося раніше, КП «Теплокомуненерго» переживає скрутні часи: через заборгованість перед НАК «Нафтогаз» у сумі 28 мільйонів за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ на підприємстві за рішенням суду, починаючи з квітня, арештовано банківські розрахункові рахунки – до повного погашення боргу. Це призвело до повної неможливості підприємства вести будь-яку виробничу діяльність та до невиплати заробітної плати своїм працівникам.

За словами директора КП «Теплокомуненерго» Алли Грибачової, виділена міським бюджетом підтримка ніяк не вирішує питання погашення боргу перед «Нафтогазом» та розблокування рахунків підприємства; але отримані 2,9 мільйона гривень підуть на виплату заборгованостей по зарплаті працівникам ТКЕ. Що ж стосується зняття арешту з банківських рахунків, то на думку керівника, всі сподівання – на прийняття відповідного державного урядового рішення про реструктуризацію боргу перед НАК «Нафтогаз», як це вже бувало у попередні роки.

Разом з тим заборгованість населення за спожите централізоване тепло перед КП ТКЕ за підсумками минулого опалювального сезону становить близько 77 мільйонів гривень. І абоненти погашають цей борг, за словами А.Грибачової, поки що дуже повільно і незначними обсягами…