Термінову «ін`єкцію» зробили підприємству «Теплокомуненерго» для його життєдіяльності

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З міського бюджету виділено доволі значну фінансову допомогу комунальному підприємству «Теплокомуненерго», яке перебуває у скрутному економічному становищі, повідомляє «Голос Громади».

Сума допомоги олександрійському теплогенеруючому підприємству складає 3 мільйони гривень  – за виділення її з бюджету міста проголосували депутати на черговій (ХІІ) сесії Олександрійської міської ради. Вона конче необхідна «Теплокомуненерго», щоб здійснити першочергові оплати  – за електроенергію і транспортування газу, без чого неможливо буде розпочати опалювальний сезон. Для цього у бюджеті міста на 2021 рік  були внесені відповідні перерозподіли видатків, за які на сесії проголосували депутати.

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Але насправді економічна ситуація на підприємстві ТКЕ набагато складніша: там ось вже більш ніж півтора року арештовані банківські рахунки за борг перед НАК «Нафтогаз України» та інші виробничі борги, які, у свою чергу, виникли через абонентську заборгованість населення перед підприємством за отримане теплопостачання у минулих опалювальних сезонах. Слід зазначити, такі вимушені щорічні фінансові «вливання» з місцевого бюджету в економіку комунального підприємства ТКЕ перед початком кожного нового опалювального сезону вже стали, на жаль, свого роду традицією.

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