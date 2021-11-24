Терпець урвався: олександрійські робітники Облавтодору викликали «на килим» обласного директора

Працівникам Олександрійської дорожньо-експлуатаційної дільниці керівництво заборгувало заробітну плату майже за пів-року. Люди організували загальні збори, на які викликали свої вище керівництво і профспілку, повідомляє «Голос Громади».

Переговори проходили, починаючи з 8-ї години, 24 листопада на території олександрійської дорожньо-експлуатаційної дільниці, де зібралися кілька десятків робітників. На їхню вимогу, на підприємство прибули директор вищої рангом структури – дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» Ігор Ісаєнко та голова профспілки цього ж підприємства Людмила Попова (Олександрійська ДЕД є філією Кіровоградського облавтодору, який у свою чергу, підпорядкований Державній акціонерній компанії «Автомобільні дороги України»).

Зустріч робітників з обласними гостями проходила на відкритому морозному повітрі, у дворі Олександрійської ДЕД. Активну роль спікера взяла на себе працівниця і голова первинної профспілкової організації цього підприємства Анна Сліпченко, яка озвучила перед керівництвом вимоги людей. Точніше, якихось категоричних вимог навіть не було – люди ставили єдине запитання: коли, нарешті, їм погасять борги по заробітній платі, які накопичувалися протягом останніх п`яти місяців? І приводили свої доводи, які всі можна охарактеризувати одним словом – безгрошів`я і все, що з ним пов`язане. Який все це має вигляд у повсякденному побуті, найбільш яскраво розповіла обласним прибульцям профорг пані Анна.

А обласний директор слухав та у відповідь кивав головою і намагався довго та докладно розповісти про весь фінансовий ланцюжок госпрозрахункової структури та діяльності Облавтодору: що мовляв, я вас дуже добре розумію, але я тут ні при чому, я тільки обома руками «за», та бачте, замовники робіт, такі-сякі, невчасно розраховуються за виконані вами роботи, звідси і вся біда. І взагалі, мовляв, не ви одні такі: по всій області і навіть по всій Україні у дорожників проблеми з зарплатою, а деякі з підприємств взагалі збанкрутіли… Ще просторішою була тирада голови профспілки Облавтодору Л.Попової: вона скоромовкою сипала «цифрами і фактами», для чогось в деталях називаючи якісь суми грошей, дати, обсяги тощо. При цьому було помітно, що вона явно намагалася з усіх сил «вибілити» свого директора, який, звісно ж, ні в чому не винен…

По обличчях робітників було видно, що їм це абсолютно не цікаво, бо не для того вони запросили до себе керівників, щоб слухати їхні виправдовування. Але люди терпляче слухали цю балаканину і врешті дочекалися хоча й не надто чіткої, та все ж – відповіді на своє запитання. Директор І.Ісаєнко пообіцяв «виплачувати в три етапи 5-місячну заборгованість по зарплаті протягом грудня». Звісно ж, за наявності грошей, які мають надійти від замовників робіт, що вже давно виконані підприємством ДЕД. Але з одною оговіркою: зарплата за листопад і жовтень все одно «перейде» (тобто буде виплачена) на наступний рік…

Звичайно, присутнім мітингарям нічого іншого не залишалося, як повірити таким запевненням і погодитися на ці умови…

Кореспондент «Голосу Громади» поспілкувався з начальником олександрійської ДЕД Олександром Руденком, також присутнім на зібранні. За його словами, 5-місячної заборгованості, як такої, немає: людям, хоча й не систематично (як того вимагає трудове законодавство), але все ж платили зарплату якимись «частинами». А тим окремим робітникам, які мали ті чи інші складні життєві обставини, і повністю її виплачували. Оскільки підприємство є субпідрядною філією головного підприємства, то звісно, фінансування на зарплату воно отримує після розподілу «з голови».

Ну гаразд, є підприємство і є його боржники (замовники робіт). Як у таких випадках вирішуються питання? Правильно: у господарському суді. Але «Голосу Громади» не вдалося отримати від керівників інформації, чи існують в реальності такі судові позови, подані підприємством до своїх кредиторів.

Не сказав О.Руденко кореспонденту і загальну суму заборгованості по зарплаті по олександрійській дільниці – мовляв, не пам`ятаю, не готовий відповісти (що викликає певний сумнів, адже ця сума боргу, судячи з відчаю робітників, яким вже урвався терпець, йому і вночі повинна б снитися).

Замість нього нам трохи прояснила питання профорг А.Сліпченко: на олександрійській дільниці – 72 працівники; загальний борг підприємства разом з податками становить 8,5 мільйона гривень, а по зарплаті – приблизно 4 мільйони. Деякі з присутніх робітників поділилися з нами, що борги по зарплаті у них вже перевищили 100 тисяч у кожного і вони продовжують наростати…

З інших джерел «Голос Громади» для себе з`ясував, що Кіровоградський облавтодор за минулий рік показав 116 тисяч прибутку – це, звісно, дуже мізерний, але все ж прибуток, а значить – з фондом заробітної плати теж кінці з кінцями якось повинні б сходитися. Але в цьому році підприємство вже балансує на межі банкрутства… Далі: І. Ісаєнко на посаді директора перебуває з кінця травня 2021 року. Приблизно відтоді в олександрійського ДЕД і почалися проблеми з зарплатою. Випадковий збіг обставин? Хтозна…

(До речі, окремо поговорити «Голосу Громади» ні з Ігорем Ісаєнком, ні з головою профспілки Облавтодору Л.Поповою не вдалося: пославшись на брак часу (хоча в олександрійському ДЕД після зборів вони перебували ще близько години) посадовці сіли в авто і спішно відбули в м.Кропивницький).

Мітингарі також розійшлися: «Повіримо ще раз директоровим обіцянкам», – втомлено підсумували вони результат своєї мирної акції.