ТОП-5 курсів підвищення кваліфікації для безробітних на Кіровоградщині

Задля підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці державна служба зайнятості організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян.

Наприклад, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Вирощування рослин у відкритому ґрунті», «Мале підприємництво на селі. Бджільництво», «Ділове українське мовлення та редагування службових документів», «Опоряджування поверхонь плитками», «Моделювання швейних виробів», «Створення рекламної продукції», «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», «Використання програми Meshmixer для підготовки моделей до 3D-друку» тощо.

Найпопулярнішими є такі напрямки: «Сучасні методи і технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур», «Фермерство – школа успішного аграрія», «Сучасні підходи до організації робіт у сільському господарстві», «Сезонне технічне обслуговування сільськогосподарських машин та тракторів» та «Переробка плодоовочевої і ягідної продукції».

Загалом з початку року 805 безробітних громадян пройшли професійне навчання, яке вплинуло на підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та повернення до трудової діяльності.

Хто готовий до змін, має бажання бути затребуваним у роботодавців фахівцем? Звертайтеся до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування.

З орієнтовним графіком навчання за професіями, за якими передбачається організація професійного навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у червні 2022 року, можна ознайомитися тут https://cutt.ly/IJlFvzy.

Якщо ви перебуваєте у пошуку роботи або виникають думки щодо зміни напрямку професійної діяльності чи постають інші питання, що пов’язані зі сферою зайнятості населення, відповіді на них ви можете отримати у чат-боті державної служби зайнятості https://t.me/DCZWorkNowBbot або за телефоном гарячої лінії +380934787081.