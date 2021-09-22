З початку року, громадська організація «Флора» проаналізувала якість води у близько 40 громадських джерелах або колодязях. До Всесвітнього Дня моніторингу якості води, який відзначається 18 вересня, екоактивісти презентують ТОП 5 найбільш чистих громадських джерел Кіровоградщини.

Проби води, взяті з колодязів та джерел, які використовуються мешканцями для пиття, аналізувались за мікробіологічними, фізико-хімічними, органолептичними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками. Аналізи здійснювались у лабораторіях Державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та Державному підприємстві «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Отримані результати засвідчили, що абсолютна більшість досліджених колодязів та джерел, мали воду, яка по тим, чи іншим показникам не відповідала вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 (нормативний документ, що встановлює гранично допустимі норми для різних показників). Однак, декілька джерел та колодязів, відзначились по особливому, а саме вмістом чистої води.

Все ідеально, як «сльоза»

З усіх джерел, абсолютно чистою водою, відзначились три джерела. Два колодязі та одне джерело (свердловина). Першим є громадський колодязь, розташований у Новоукраїнському районі. А саме, у смт. Смоліно по вул. Ювілейна. Другим є колодязь, який є у обласному центрі по вул. Курганна. Третім, ідеальним джерелом, виявилась свердловина, зроблена по вул. Центральна 2а, селища Росохуватка Новоукраїнського району. Відповідно до отриманих лабораторних висновків, зразки води з усіх згаданих джерел, за всіма показниками, відповідають державним стандартам чистої питної води, викладеним у ДСанПін 2.2.4-171-10.

Майже «сльоза» або за крок до ідеального

Разом з тим, екоативісти виявили два джерела, які не зважаючи на певні недоліки, мають увійти до рейтингу. Адже лише за одним показником вода у цих джерелах не відповідала державним стандартам. При цьому довести воду з цих джерел до ідеальних стандартів дуже просто. Першим, є популярне та відоме джерело, розташоване у Новомиргороді, на так званих – «Панських горах». Єдиний показник, за яким проба не відповідала ДСанПін 2.2.4-171-10 – це «Загальні коліформи та Escherichia Coli (кишкова паличка)». Разом з тим, видалити всю згадану мікрофлору можна звичайним кип’ятінням води. Другим є джерело (свердловина), що діє по вул. Центральна 76 у селищі Злинка, Новоукраїнського району. Єдиний недоліком води, що містилась у цій свердловині, було перевищення концентрації радону. Однак, простим способом видалення радону, та приведення такої води до державного стандарту чистої питної води, є звичайне відстоювання. Приміром протягом декількох днів.

Додатково: Всесвітній День моніторингу якості води, відзначається у всьому світі.

Дата була заснована у 2003 році, ініціатором виступив американський Фонд чистої води.