Топ-5 найвисокооплачуваніших вакансій Кіровоградщини третього тижня березня

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 15 березня 2021 року становила 1501 одиницю.

До топ-5 посад, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія); Керівник із земельних та правових питань – 20 000 грн (1 вакансія); Машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія); Лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія); Водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія); Лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія); Інженер-будівельник – 15 000 грн (1 вакансія).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.